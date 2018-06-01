Австралия разгромила Чехию в товарищеском матче

Австралия в товарищеском матче разгромила Чехию со счетом 4:0. Дубль оформил Мэттью Леки.
Товарищеский матч
Австралия - Чехия - 4:0 (1:0)
Голы: Леки, 32 (1:0). Наббут, 54 (2:0). Леки, 72 (3:0). Югас, 80 - в свои ворота (4:0).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллиган, Крус (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61).
Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Боржил, Хушбауэр, Дарида, Копиц (Хоржава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шурал, 75), Крменчик (Янкто, 46).
Предупреждение: Янкто, 79.
Судья: ХАРКАМ (Австрия).
1 июня. Санкт-Пельтен. Стадион "NV Arena".
баламошка
Нежданчик.
15:57