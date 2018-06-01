15:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Австралия разгромила Чехию в товарищеском матче

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Австралия в товарищеском матче разгромила Чехию со счетом 4:0. Дубль оформил Мэттью Леки.

Товарищеский матч

Австралия - Чехия - 4:0 (1:0)

Голы: Леки, 32 (1:0). Наббут, 54 (2:0). Леки, 72 (3:0). Югас, 80 - в свои ворота (4:0). 

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллиган, Крус (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61).

Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Боржил, Хушбауэр, Дарида, Копиц (Хоржава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шурал, 75), Крменчик (Янкто, 46).

Предупреждение: Янкто, 79. 

Судья: ХАРКАМ (Австрия).

1 июня. Санкт-Пельтен. Стадион "NV Arena".

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Материалы других СМИ
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баламошка

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