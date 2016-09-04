Авраам Грант отменил тренировку сборной Ганы на стадионе "Локомотив"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант отменил запланированную сегодня на 19:00 на стадионе "Локомотив" тренировку. Последняя группа игроков сборной прибыла из Аккры с пересадкой через Амстердам с большим опозданием и добралась до отеля только что. Сегодня команда, лишь вчера игравшая с Руандой, будет заниматься в тренажерном зале, а тренировку проведет завтра в 17:30. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия – Гана состоится 6 сентября, начало встречи - в 19:00 по московскому времени.