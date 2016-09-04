19:08 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Авраам Грант отменил тренировку сборной Ганы на стадионе "Локомотив"

0
0
0
2

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант отменил запланированную сегодня на 19:00 на стадионе "Локомотив" тренировку. Последняя группа игроков сборной прибыла из Аккры с пересадкой через Амстердам с большим опозданием и добралась до отеля только что. Сегодня команда, лишь вчера игравшая с Руандой, будет заниматься в тренажерном зале, а тренировку проведет завтра в 17:30. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия – Гана состоится 6 сентября, начало встречи - в 19:00 по московскому времени. 

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

И зачем Гане этот матч?! Наверное,заплатили им нехило,раз согласились через день играть.

19:55

Dennis-Ber

Всё, что могли - сделали для "повышения мотивации" нашей сборной! Ну хоть что-то..

19:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ