"Атлетико" вырвал победу у "Брайтона"

Товарищеский матч "Брайтон" – "Атлетико" завершился победой испанцев – 3:2. В составе "матрасников" голами отметились полузащитник Николас Гайтан, нападающий Фернандо Торрес и защитник Лукас Эрнандез. У новичков премьер-лиги отличились хавбеки Паскаль Гроос и Стивен Сидуэлл.
Товарищеский матч
"Брайтон" – "Атлетико" – 2:3 (0:1)
Голы: Гайтан, 42 (0:1). Гросс, 61 (1:1). Фернандо Торрес, 67 (1:2). Сидуэлл, 77 (2:2). Эрнандез, 88 (2:3).
"Брайтон": Райан, Бруно (Росениор, 72), Зуттнер (Бонг, 46), Даффи, Данк, Каяль (Сидуэлл, 46), Гросс, Стивенс, Хемед (Кноккарт, 71), Мерфи (Марч, 46. Скалак, 90), Браун (Луа-Луа, 90+2).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Хименес (Годин, 68), Эрнандез, Габи (Партей, 68), Гайтан (Фернандес, 83), Коке, Фернандо Торрес (Корреа, 68), Гризманн (Баре, 90+2), Феррейра-Карраско.
Предупреждение: Партей, 86.
6 августа. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.