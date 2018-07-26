"Атлетико" обыграл "Арсенал" по пенальти в Международном кубке чемпионов

"Атлетико" обыграл "Арсенал" в международном кубке чемпионов. Матч проходил в Сингапуре, основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее была мадридская команда - 3:1.

Международный кубок чемпионов

"Атлетико" - "Арсенал" - 1:1 (1:0). Пенальти - 3:1

Голы: Вьетто, 42 (1:0). Смит-Роу, 47 (1:1).

Серия пенальти: Корреа - 0:0 (вратарь). Мхитарян - 0:0 (вратарь). Эрнандес - 1:0. Уиллок - 1:0 (вратарь). Гарсес - 1:0 (вратарь). Мэйтланд-Найлс - 1:1. Мольехо - 2:1. Нкетиа - 2:1 (вратарь). Адан - 3:1.

"Атлетико": Облак (Адан, 46), Хуанфран (Пуньяль, 74), Монтеро (Исаак, 74), Партей (Солано, 74), Олабе (Родригес, 74), Эрнандес, Мойя (Карро, 74), Гамейро (Гарсес, 74), Корреа, Муньос (Пинчи, 64), Вьетто (Мольехо, 74).

"Арсенал": Лено (Чех, 46), Мустафи (Папастатопулос, 63), Колашинац, Бельерин (Чемберс, 63), Холдинг (Мавропанос, 63), Рэмси (Мэйтланд-Найлс, 63), Гендузи (Уиллок, 74), Смит-Роу (Осей-Туту, 63), Обамеянг (Мхитарян, 63), Ляказетт (Нкетиа, 63), Нелсон (Лукас, 63).

Предупреждение: Чемберс, 80.

Судья: А`Кашах (Сингапур).

26 июля. Сингапур. Стадион "National Stadium".