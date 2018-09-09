Аршавин - капитан "Кайрата" на матч с "Зенитом"

"Кайрат" объявил состав на контрольный матч против "Зенита". С первых минут встречу начнет экс-полузащитник сине-бело-голубых Андрей Аршавин, который будет капитаном казахстанской команды в этом матче.

Состав "Кайрата": Покатилов, Ахметов, Алип, Барбоза, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Фелипе, Кейлер.

Состав "Кайрата" на матч с "Зенитом"



Игра начнется в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург



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#ЗенитКайрат pic.twitter.com/AbBso8Llz2 – ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 9 сентября 2018 г.

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