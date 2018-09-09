17:13 | Футбол — Товарищеские матчи

Аршавин - капитан "Кайрата" на матч с "Зенитом"

Обсудить
0

"Кайрат" объявил состав на контрольный матч против "Зенита". С первых минут встречу начнет экс-полузащитник сине-бело-голубых Андрей Аршавин, который будет капитаном казахстанской команды в этом матче.

Состав "Кайрата": Покатилов, Ахметов, Алип, Барбоза, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Фелипе, Кейлер.

Зенит - Кайрат

Все о товарищеских матчах - здесь

Опрос

Терри, Иванович, Маркизио или Хеведес. Кто круче?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
Материалы других СМИ