"Арсенал" в Туле сыграл вничью с "Анжи" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" на своем домашнем стадионе сыграл вничью с "Анжи" (0:0) в товарищеском матче. Около тысячи болельщиков собралось на трибунах Центрального стадиона. Встреча стала последней для команд в преддверии старта Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Анжи" 28 июля в гостях сыграет с "Уралом" в первом туре РПЛ, "Арсенал" днем позднее дома встретится с "Динамо".

Товарищеский матч

"Анжи" - "Арсенал Т" - 0:0



"Анжи": Дюпин, Белоруков (Гапон, 68), Удалый, Тетрашвили (Кацаев, 80), Чансельор, Кулик (Савичев, 80), Гиголаев, Рабиу, Чайковский (Ондуа, 77), Мохаммад (Маркелов, 46), Калмыков (Долгов, 46. Агаларов, 77).



"Арсенал": Нигматуллин (Левашов, 46), Комбаров (Денисов, 80), Григалава (Сокол, 80), Хагуш, Беляев (Крикуненко, 80), Горбатенко, Берхамов (Костадинов, 66), Ткачев (Мингазов, 74), Александров (Лесовой, 62), Чаушич (Ивакин, 74), Кангва (Аджоев, 80).

Предупреждения: Рабиу, 71. Агаларов, 82.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

22 июля. Тула. Стадион "Арсенал".



