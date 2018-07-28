"Арсенал" разгромил "ПСЖ" в матче Международного кубка чемпионов со счетом 5:1. Голы в составе "канониров" забили хавбек Месут Езил, нападающий Александр Ляказетт (дубль), защитник Роб Холдинг и форвард Эдвард Нкетиа.

Отметим, что "Арсенал" возглавляет Унаи Эмери, который в прошлом сезоне был главным тренером "ПСЖ".

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. Клубы - 2018

Международный кубок чемпионов

"Арсенал" - "ПСЖ" - 5:1 (1:0)

Голы: Езил, 13 (1:0). Нкунку, 60 - с пенальти (1:1). Ляказетт, 67 (2:1). Ляказетт, 71 (3:1). Холдинг, 87 (4:1). Нкетиа, 90+4 (5:1).

"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Бельерин, Папастатопулос (Холдинг, 64), Мустафи (Чемберс, 64), Колашинац (Уиллок, 74), Мхитарян (Нкетиа, 64), Гендузи (Мэйтланд-Найлс, 74), Эль-Нени (Рэмси, 46), Езил (Смит-Роу, 64), Ивоби (Ляказетт, 46), Обамеянг (Нелсон, 64).

"ПСЖ": Буффон (Сибуа, 73), Диарра (Фрессанж, 79), Мбе Со (Загр, 73), Риман (Сиссако, 73), Жоржен, Бернед, Рабьо (Ло Сельсо, 68), Нкунку (Баэбек, 68), Нсоки, Туфики, Веа (Постолаки, 79).

Предупреждение: Диарра, 51.

28 июля. Сингапур. Стадион "National Stadium".