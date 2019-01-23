"Арсенал" переиграл "Ягеллонию" в контрольном матче

"Арсенал" обыграл польскую "Ягеллонию" в товарищеском матче - 2:1.
В составе победителей отличился Кантемир Берхамов, победу тулякам принес автогол соперника Павла Гераха. В составе польского клуба гол забил Патрик Клималя.
Товарищеские матчи
"Ягеллония" - "Арсенал" - 1:2 (0:0)
Голы: Берхамов, 65 (0:1). Клималя, 76 (1:1). Герах, 83 - в свои ворота (1:2).
"Арсенал": Левашов (Шамов, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Григалава (Денисов, 46), Беляев, Альварес (Володько, 46), Кадири, Горбатенко (Берхамов, 46), Костадинов (Аджоев, 46), Бакаев (Мирзов, 57), Джорджевич (Ожегович, 46), Кангва (Лесовой, 57).
Предупреждение: Кадири, 42.
23 января. Белек. Стадион "Поле отеля Kempinski".
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