17:20 | Футбол — Товарищеские матчи

"Арсенал" и "Пакш" сыграли вничью в товарищеском матче

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"Арсенал" сыграл вничью с венгерским "Пакшем" в товарищеском матче – 0:0. Это была первая игра туляков в 2019-м году.

23 января "Арсенал" проведет контрольную встречу с польской "Ягеллонией". Начало матча – 11:00.

Товарищеские матчи. Клубы

"Пакш" – "Арсенал" – 0:0

"Арсенал": Нигматуллин (Левашов, 46), Григалава (Хагуш, 46), Беляев (Денисов, 46), Володько (Альварес, 46), Кадири (Сокол, 46), Горбатенко (Ткачев, 46), Берхамов (Костадинов, 46), Савичев (Бакаев, 46), Макаров (Ивакин, 46), Лесовой (Хлусевич, 46), Минаев (Аджоев, 46).

19 января. Белек. Стадион "Bellis Hotel Sports Center".

Пакш – Арсенал Т

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