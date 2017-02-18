"Арсенал" и "Пахтакор" голов не забили

Тульский "Арсенал" разошелся миром с "Пахтакором" в товарищеском матче на сборе в Турции. Примечателен тот факт, что в начале второго тайма игрок узбекистанской команды получил красную карточки, но по договоренности, игрок удалившийся за два предупреждения был заменен запасным.

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Пахтакор" (Узбекистан) - 0:0

"Арсенал": Габулов, Хагуш (Ершов, 77), Беляев, Иванов, Сунзу, Вергара, Горбатенко, Бурчану (Стеклов, 55), Александров, Бурмистров (Власов, 78), Расич (Шевченко, 65).

Предупреждение: Каримов, 40.

Удаление: Каримов (П), 47.