18:47 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

"Арсенал" и "Пахтакор" голов не забили

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Тульский "Арсенал" разошелся миром с "Пахтакором" в товарищеском матче на сборе в Турции. Примечателен тот факт, что в начале второго тайма игрок узбекистанской команды получил красную карточки, но по договоренности, игрок удалившийся за два предупреждения был заменен запасным.

Товарищеский матч 

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Пахтакор" (Узбекистан) - 0:0 

"Арсенал": Габулов, Хагуш (Ершов, 77), Беляев, Иванов, Сунзу, Вергара, Горбатенко, Бурчану (Стеклов, 55), Александров, Бурмистров (Власов, 78), Расич (Шевченко, 65).

Предупреждение: Каримов, 40. 

Удаление: Каримов (П), 47. 

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Материалы REN-TV

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