Армения с Мхитаряном не сумела обыграть Мальту

Сборная Армении сыграла вничью со сборной Мальты (1:1) в товарищеском матче.

Игра проходила в австрийском Ваттенсе. У армянской команды забил Иван Яган, у мальтийцев отличился Андре Аджус, который реализовал пенальти. В стартовом составе сборной Армении вышел бывший полузащитник "Анжи" Карлен Мкртчян. Хавбек лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян отыграл весь матч.

Товарищеский матч

Армения - Мальта - 1:1 (1:1)

Голы: Яган, 13 (1:0). Аджус, 45+1 - с пенальти (1:1).

Удаление: Ароян (Армения), 77.

29 мая. Ваттенс (Австрия). Стадион "Gernot Langes Stadion".