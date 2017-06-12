Аргентина сыграет с Сингапуром по схеме 2-3-5

Сборная Аргентины планирует сыграть со сборной Сингапура в товарищеском матче по схеме 2-3-5 (2 защитника, 3 полузащитника, 5 нападающих), сообщает Ole со ссылкой на главного тренера Хорхе Сампаоли. По его словам, он планирует использовать поединок с сингапурцами для того, чтобы определиться с тактикой на оставшиеся матчи отборочного турнира ЧМ-2018.

- Наша задача - организовать оборону. Мы должны защищаться вдесятером, потому что так строится оборона команды, - сказал Сампаоли. - Мы ждем прогресса от защитников, которые должны оказывать прессинг.

Как будет выглядеть расстановка сборной Аргентины, Сампаоли не сказал. Добавим, что схемы 2-3-5 ("пирамида", "методо", "австрийская система" и другие) были популярны на рубеже веков, впоследствии были вытеснены схемой 3-2-5 ("дубль-вэ") и 4-2-4.

Матч Сингапур - Аргентина состоится 13 июня. В игре не примет участия капитан аргентинцев Лионель Месси. Его отсутствие привело к скандалу.