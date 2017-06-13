Аргентина разгромила Сингапур

Сборная Аргентины на выезде разгромила в товарищеском матче Сингапур – 6:0. По голу и результативной передаче записали на свой счет Анхель Ди Мария, выступающий за "ПСЖ", Алехандро Гомес из "Аталанты" и полузащитник "Ромы" Леандро Паредес, которым, по слухам, интересуется "Зенит".
Товарищеский матч
Сингапур – Аргентина – 0:6 (0:2)
Голы: Фасио, 25 (0:1). Корреа, 31 (0:2). Гомес, 60 (0:3). Паредес, 74 (0:4). Аларио, 90 (0:5). Ди Мария, 90+3 (0:6).
Аргентина: Гусман, Фасио, Маммана, Билья (Банега, 46), Ди Мария, Гомес (Фернандес, 70), Сальвио, Ланцини (Паредес, 60), Корреа (Аларио, 46), Акунья, Дибала.
Судья: Кимура (Япония).
13 июня. Сингапур. Стадион Singapore National Stadium.
- Зенит СПб
- Рома
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Сборная Сингапура
- Анхель Ди Мария
- Аталанта
- Леандро Паредес
shpasic
о, будущий зенитовец отличился))
17:21