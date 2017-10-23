Аргентина после матча с Россией может встретиться с Казахстаном

Сборная Аргентины может провести товарищеский матч против Казахстана, сообщает vesti.kz со ссылкой на спортивного директора Казахстанской федерации футбола Игоря Утробина. Если переговоры пройдут успешно, то с казахстанцами Аргентина сыграет после матча с Россией, который пройдет 11 ноября в "Лужниках".

- Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени, - сказал Утробин. - На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится.