Аргентина победила Бразилию с Жулиану

Сборная Аргентины одержала победу над Бразилией в товарищеском матче - 1:0. Единственный мяч забил в концовке первого тайма Габриэль Меркадо. На 81-й минуте на поле появился хавбек "Зенита" Жулиану.

Бразилия прервала беспроигрышную серию - пятикратные чемпионы мира не проигрывали 23 товарищеских матча подряд, с августа 2013 года, когда уступили Швейцарии.

Товарищеский матч

Бразилия - Аргентина - 0:1 (0:1)

Гол: Меркадо, 45.

Бразилия: Вевертон, Фагнер (Рафинья, 73), Тиагу Силва, Жил, Филипе Луис, Ренату Аугусту (Дуглас Коста, 66), Паулинью (Жулиану, 81), Фернандинью, Филиппе Коутинью, Габриэл Жезус (Тайсон, 90+2), Виллиан.

Аргентина: Ромеро, Меркадо (Маммана, 75), Отаменди, Майдана, Х.Гомес (Тальяфико, 52), Банега (Ланцини, 81), Билья, Месси, Дибала (Родригес, 69), Ди Мария (Акунья, 90+4), Игуаин (Корреа, 46).

Предупреждения: Майдана, 31. Паулинью, 78. Рафинья, 80.

Судья: Бит (Австралия).

Мельбурн. Стадион "Melbourne Cricket Ground".

Трансляция матча Бразилия - Аргентина