Аргентина и Колумбия голов не забили, Паредес сыграл 22 минуты

Сборные Колумбии и Аргентины разошлись миром в товарищеском матче (0:0). Игра прошла в США.

Аргентинский хавбек "Зенита" Леандро Паредес вышел на поле на 68-й минуте, заменив Максимилиано Месу.

Товарищеский матч

Колумбия - Аргентина - 0:0

Колумбия: Оспина, Мурильо, Э.Паласиос, Санчес, Мачадо, Куадрадо (Диас, 78), Кинтеро (Бенедетти, 73), Куэльяр (Урибе, 62), Барриос, Муриэль (Бакка, 63), Фалькао (Вилья, 79).

Аргентина: Армани, Тальяфико (Симеоне, 85), Мори, Пеццела, Бустос, Мартинес (Серви, 46), Батталья, Меса (Паредес, 68), Ло Сельсо (Павон, 70), Э.Паласиос (Дибала, 54), Икарди (Акунья, 85).

Предупреждения: Пеццела, 31. Фалькао, 65. Серви, 65. Куадрадо, 69. Паредес, 82. Оспина, 88. Урибе, 90.

Судья: Эльфат (США).

12 сентября. Нью-Джерси. Стадион "Метлайф-стэдиум".