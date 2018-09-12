04:56 | Футбол — Товарищеские матчи

Аргентина и Колумбия голов не забили

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Сборные Колумбии и Аргентины разошлись миром в товарищеском матче (0:0). Игра прошла в США.

 

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