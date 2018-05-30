Аргентина - Гаити. Месси забил третий гол. Видео

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в товарищеском матче против Гаити. На 66-й минуте звезда "Барселоны" точно пробил по воротам мимо голкипера, сделав счет 3:0.

#SomosArgentina De esta manera, Lionel Messi firmó su triplete. Antes, buena jugada de Cristian Pavón para habilitar al capitán. pic.twitter.com/uI8BArYh7S – Selección Argentina (@Argentina) 30 мая 2018 г.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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