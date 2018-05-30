03:41 | Футбол — Товарищеские матчи

Аргентина - Гаити. Месси забил третий гол. Видео


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в товарищеском матче против Гаити. На 66-й минуте звезда "Барселоны" точно пробил по воротам мимо голкипера, сделав счет 3:0. 

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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