03:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Аргентина - Гаити. Месси оформил дубль. Видео


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в товарищеском матче против Гаити. На 58-й минуте звезда "Барселоны" первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот, сделав счет 2:0. В первой половине он реализовал пенальти.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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