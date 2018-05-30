Аргентина - Гаити. Месси оформил дубль. Видео

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в товарищеском матче против Гаити. На 58-й минуте звезда "Барселоны" первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот, сделав счет 2:0. В первой половине он реализовал пенальти.
#SomosArgentina Así fue el segundo gol de Lionel Messi para el 2-0 parcial ante Haití. pic.twitter.com/F4mt6YIJxC– Selección Argentina (@Argentina) 30 мая 2018 г.
Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
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