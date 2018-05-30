Аргентина - Гаити. Агуэро забил с передачи Месси. Видео

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отметился забитым мячом в товарищеском матче против Гаити. На 69-й минуте форвард "Манчестер Сити" с передачи Лионеля Месси поразил ворота соперника. Ранее во встрече игрок "Барселоны" оформил хет-трик.
#SomosArgentina Pase de Messi y definición de @aguerosergiokun para el cuarto gol argentino 🇦🇷 pic.twitter.com/3Dpl8COJLx– Selección Argentina (@Argentina) 30 мая 2018 г.
Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
- Манчестер Сити
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- сборная Гаити