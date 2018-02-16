"Анжи" разгромил "Динамо" из Санкт-Петербурга

"Анжи" в товарищеском матче в Турции обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. Голы забили Хуан Лескано, Владимир Полуяхтов и Магомед Эльмурзаев.

Товарищеский матч

"Анжи" – "Динамо СПб" – 3:0 (1:0)

Голы: Лескано, 4 (1:0). Полуяхтов, 53 (2:0). Эльмурзаев, 88 (3:0).

"Анжи": Лория (Будаков, 46), Полуяхтов (Армаш, 68), Тетрашвили (Брызгалов, 68), Самарджич (Эльмурзаев, 68), Чансельор (Жилов, 68), Хубулов (Бакаев, 68), Антон (Чайковский, 68), Данченко (Глебов, 68), Маркелов (Прудников, 68), Лескано (Иванченко, 68), Поку (Будковский, 68).