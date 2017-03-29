Антуан Гризманн: "Я ни за, ни против видеоассистентов"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после товарищеского матча с командой Испании (0:2) отметил, что он спокойно относится к системе видеоповторов. Напомним, что гол Гризманна был отменен из-за офсайда после обращения главного арбитра к видеоассистенту.

– Сначала я радовался, а затем арбитры посмотрели видео, – цитирует Гризманна L'Équipe. - Это сыграло на руку Испании, а для нас – наоборот. Не скажу, что это портит игру, но ждать, пока примут решение, довольно скучно. Не знаешь, стоит ли праздновать гол. В любом случае так лучше для арбитра. Я ни за, ни против видеоассистентов.

Если в итоге эту технологию внедрят, то пусть так и будет. Мы все равно будем играть в футбол. В любом случае важно играть и стремиться к победе. Что касается игры, то Испания была лучше и владел мячом. У нас было несколько моментов, но отлично сыграл де Хеа.