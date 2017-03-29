08:26 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Антуан Гризманн: "Я ни за, ни против видеоассистентов"

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после товарищеского матча с командой Испании (0:2) отметил, что он спокойно относится к системе видеоповторов. Напомним, что гол Гризманна был отменен из-за офсайда после обращения главного арбитра к видеоассистенту.

– Сначала я радовался, а затем арбитры посмотрели видео, – цитирует Гризманна L'Équipe. - Это сыграло на руку Испании, а для нас – наоборот. Не скажу, что это портит игру, но ждать, пока примут решение, довольно скучно. Не знаешь, стоит ли праздновать гол. В любом случае так лучше для арбитра. Я ни за, ни против видеоассистентов.

Если в итоге эту технологию внедрят, то пусть так и будет. Мы все равно будем играть в футбол. В любом случае важно играть и стремиться к победе. Что касается игры, то Испания была лучше и владел мячом. У нас было несколько моментов, но отлично сыграл де Хеа.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

В спорном моменте нужно дать доиграть, а потом посмотреть.

09:30

echo2011

А если бы было всё наоборот-судья зафиксировал офсайд,сорвав голевую атаку,а видеоповтор показал бы, что никакого офсайда не было? В том-то и дело,что футбол-такая игра,где всё посмотреть невозможно,а от споров никуда не деться.

09:22

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