Антуан Гризманн: "Мбаппе крут, как и другие новички сборной Франции"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн остался доволен победой над Парагваем в товарищеском матче (5:0). Тем не менее, он считает, что нужно забыть этот результат и готовиться к встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции.

- Мы победили и не пропустили - это самое главное, - цитирует L'Equipe Гризманна. - Мы должны быстро забыть этот матч и думать о Швеции. Это будет очень важная игра для нас.

Мбаппе? Он крут, как и все молодые парник, которые приехали, в сборную: Товен, Менди, Лемар... На тренировках они доказывают, что не просто так здесь находятся.