Антуан Гризманн: "Матчи с Уэльсом и Германией - хорошая подготовка к чемпионату мира"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн остался доволен победой над Уэльсом в товарищеском матче (2:0). Также он отметил, что французы постараются обыграть Германию в матче, который состоится 14 ноября.

- Мы хотели провести хороший матч и порадовать болельщиков, - цитирует L'Equipe Гризманна. - Теперь нам предстоит провести еще один важный матч со сборной Германии. Это хорошая подготовка к лету. Посмотрим какую тактику выберет тренер и отдадим все силы, чтобы попытаться обыграть нынешнего чемпиона мира.