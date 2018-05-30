Антон Миранчук: "Австрия – очень хороший соперник, мобильная команда"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук перед товарищеским матчем против Австрии отметил мобильность соперника. По его мнению, встреча с австрийцами будет полезна.

– Австрия – очень хороший соперник, – цититруют "Известия" Миранчука. – Смотрел за ними – у них отличная, мобильная команда. Думаю, нам будет очень полезно сыграть с такой сборной в рамках подготовки к чемпионату мира.

В первую очередь в этой встрече нужно смотреть на нашу физическую подготовку, игровые связи и то, как мы готовы в целом. Согласен с тренером. Прекрасно, что на игру придут болельщики. При заполненных трибунах играть всегда приятнее. Постараемся показать достойный результат.

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45.

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