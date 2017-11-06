Ансальди присоединился к сборной Аргентины

Бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди, который в настоящее время выступает за "Торино", прибыл в расположение сборной Аргентины. Игрок обороны был приглашен в национальную команду вместо травмированного полузащитника Маркоса Акуньи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, сегодня сборная Аргентины уже провела тренировку в Москве в усеченном составе. На тренировочное поле в Тушине вышло 15 игроков. Напомним, что накануне в команду был вызван полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Чельсо, который заменил травмированного Мауро Икарди.
Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч между сборными Аргентины и Нигерии состоится 14 ноября в Краснодаре.
Ансальди подъехал! #РоссияАргентина pic.twitter.com/BXrU7fk7Gp– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 6 ноября 2017 г.
-Ансальди, добро пожаловать обратно!– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 6 ноября 2017 г.
-Спасибо!
-Русский помнишь?
-Неа #РоссияАргентина pic.twitter.com/Dpw95mwGma
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- Кристиан Ансальди
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- Сборная Аргентины (Футбол)
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