Ансальди присоединился к сборной Аргентины

Бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди, который в настоящее время выступает за "Торино", прибыл в расположение сборной Аргентины. Игрок обороны был приглашен в национальную команду вместо травмированного полузащитника Маркоса Акуньи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, сегодня сборная Аргентины уже провела тренировку в Москве в усеченном составе. На тренировочное поле в Тушине вышло 15 игроков. Напомним, что накануне в команду был вызван полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Чельсо, который заменил травмированного Мауро Икарди.

Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии состоится 14 ноября в Краснодаре.