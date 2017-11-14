Анхель Ди Мария: "Мы успокоились и за это поплатились"

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария после поражения в товарищеском матче с Нигерией в Краснодаре (2:4) подчеркнул, что у его команды есть время до чемпионата мира, чтобы исправить ошибки. Также он назвал непопадание Италии на чемпионат мира-2018 серьезным ударом.

– Так себе матч. Начали хорошо, удачно провели первый тайм. Но гол нигерийцев перед перерывом стал переломным. Нам противостоял физически очень сильный соперник. А мы немного успокоились, вот и поплатились. Хорошо, что это еще не чемпионат мира. Будем потихоньку сыгрываться, исправлять ошибки. Италия? Она получила серьезный удар. Лишнее доказательство, что любая сборная может выиграть у так называемых "грандов", – сказал Ди Мария. (Филипп ПАПЕНКОВ)