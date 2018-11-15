Англия - США: Руни остался в запасе в своем прощальном матче, Данк и Уилсон дебютируют в сборной

Стали известны стартовые составы команд в товарищеском матче Англия - США, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

У англичан в запасе остался нападающий Уэйн Руни. Напомним, что это его последний матч за национальную команду. При этом дебютируют за сборную защитник Льюис Данк и форвард Каллум Уилсон.

Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Кин, Данк, Чилвелл, Делф, Санчо, Уинкс, Лингард, Алли, Уилсон.

США: Гьюзан, Миязга, Брукс, Йедлин, Вильяфана, Маккенни, Трапп, Пулишич, Грин, Веа, Вуд.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.