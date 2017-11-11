Англия и Германия голов не забили. Франция обыграла Уэльс

В товарищеском матче сборные Англии и Германии сыграли вничью на "Уэмбли" - 0:0.

На встречу команды вышли в траурных повязках, на которых был изображен красный мак. Он символизирует память о погибших во время Первой мировой войны солдатах. В Великобритании в пятницу был День памяти. Ранее ФИФА запрещала подобного рода демонстрацию, однако теперь изменила свои рекомендации.

Сборная Франции обыграла на своем поле Уэльс - 2:0. По голу в этой встрече забили Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

Товарищеские матчи

Англия - Германия - 0:0

Англия: Пикфорд, Стоунс, Джоунс (Гомес, 25), Магуайр, Триппьер (Уокер, 72), Дайер, Ливермор (Корк, 86), Лофтус-Чик, Роуз (Бертранд, 71), Варди (Лингард, 86), Абрахам (Рэшфорд, 60).

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер, Дракслер (Эмре Джан, 67), Киммих, Гюндоган (Руди, 86), Хальстенберг, Езил, Сане (Брандт, 87), Вернер (Вагнер, 73).

Предупреждения: Гомес, 45+1. Ливермор, 59.

Судья: Рачковски (Польша).

10 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Франция - Уэльс - 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 18 (1:0). Жиру, 71 (2:0).

Франция: Манданда, Жалле (Павар, 46), Косьельни, Кюрзава, Юмтити, Матюиди, Толиссо (Н`Зонзи, 46), Гризманн (Фекир, 63), Жиру (Ляказетт, 73), Коман (Марсьяль, 73), Мбаппе (Товен, 84).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Тэйлор, Дэйвис (Вудберн, 63), Ледли (Ампаду, 64), Рэмси, Кинг (Брукс, 64), Аллен, Воукс (Лоуренс, 83).

Предупреждение: Аллен, 53.

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

10 ноября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".