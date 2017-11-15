Англия и Бразилия голов не забили

Сборные Англии и Бразилии сыграли вничью в товарищеском матче на "Уэмбли". Команды выставили на поединок основных игроков, но за 90 минут так и не смогли распечатать ворота - 0:0.

Товарищеский матч

Англия - Бразилия - 0:0

Англия: Харт, Гомес, Стоунс, Магуайр, Уокер, Дайер, Ливермор (Роуз, 90), Лофтус-Чик (Лингард, 35), Бертранд (Янг, 80), Рэшфорд (Абрахам, 75), Варди (Соланке, 75).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Миранда, Маркиньюс, Марселу, Каземиру, Ренату Аугусту (Фернандинью, 68), Паулинью, Филиппе Коутинью (Виллиан, 68), Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 76), Неймар.

Предупреждения: Ливермор, 54. Дани Алвес, 56.

Судья: Диаш (Португалия).

14 ноября. Лондон. Стадион "Wembley".