Андрей Шевченко: "Важно добиваться результата и в таких матчах"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над командой Словакии (2:1) в товарищеском матче отметил, что доволен результатом и качеством игры.

- "Арена Львов" не подвела, футболисты играли с хорошим настроением и создали достаточно моментов. Могли реализовать больше, - приводит слова Шевченко телеканала "Футбол 1". - Оцениваю дебют Коломойца очень хорошо, все требования он выполнил, прессинговал, помогал защитникам, вбегал в зоны. Единственное – не хватило забитого мяча. По сегодняшней игре его объем работы нас полностью устроил.

Мы будем постепенно вводить каждого игрока в сборную, они должны ознакомиться с нашей тактикой, стратегией, принципами игры. Все с удовольствием приезжают, относятся очень серьезно и с пониманием.

Сборная должна показывать волю к победе всегда. Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этой победе тоже, потому что важно добиваться результата и в таких матчах.

Просил ребят отработать в этой игре, потому что Словакия может нам попасть в отборе. Надо всегда стараться обыгрывать, чтобы показать свою силу и свой стержень, и нам сегодня это удалось

Доволен и результатом, и качеством игры. В некоторых моментах могли сыграть и лучше, но ничего идеального не бывает.