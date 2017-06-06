Андрей Шевченко: "Поражение от Мальты - хороший урок для Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что команда владела преимуществом в товарищеском матче с Мальтой (0:1). По его словам, причиной поражения могла стать попытка украинских футболистов поберечь силы.

- Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество, - цитирует Matchday Шевченко. - Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня.

Не знаю, кто и как себя берег. Ритм игры в первом тайме мне не понравился, мы были медленные. Во втором тайме добавили, но надо реализовывать моменты.

Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять.