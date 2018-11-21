Андрей Шевченко: "Молодежь сборной Украины прошла крещение"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен ничьей в товарищеском матче с Турцией (0:0). По его словам, хорошо проявили себя молодые украинские футболисты.

– Молодежь прошла крещение сегодня, – цитирует football.ua Шевченко. – Я очень рад, особенно первым таймом – это было великолепно. Во втором тайме, может быть, поле сыграло свою роль, так как газон был не того качества: было больше ошибок. Плюс Турция играла дома и где-то мобилизовалась. Я доволен всеми дебютантами, которые вышли. Я доволен командой. Единственное – не хватило забитого мяча.

Сегодня главное – не результат, а качество игры, которое сборная Украины пыталась показать. У нас было 7 или 8 игроков из U21, которые недавно играли за молодежную сборную. Мы понимаем мотивацию турок, несмотря на то, что это товарищеский матч. Турки дома играют очень агрессивно, плюс полные трибуны. Ребята справились с задачей.

Мне понравился контроль мяча. Понравились идеи, которые наши игроки пытались перенести на поле, качество передач. Не хватало завершения. Были ошибки, которые помешали в завершении атак. В целом, очень хорошо.

Считаю, год очень удачный. Не беру результат выступления в Лиге наций. Мы подняли уровень игры, ввели много молодых игроков. Эти две последние игры дали шанс провести эксперименты. Надеюсь, что ведущие игроки выздоровеют. Желаю Марлосу и Ярмоленко скорее вернуться в строй. Мы их ждем.