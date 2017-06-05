Андрей Шевченко: "Коноплянка почти не имел игровой практики, но находится в хорошем состоянии"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что в преддверии товарищеского матча с Мальтой в хорошей форме находится хавбек команды Евгений Коноплянка. Игрок "Шальке" с марта провел в общей сложности 96 минут в официальных матчах.

- Мы провели ряд тренировок в Киеве, так что у нас есть вся информация о физическом состоянии игроков, - цитирует matchday.ua Шевченко. - Ведь мы тренируемся с датчиками, которые на сегодняшний день позволяют нам иметь практически все данные о том, как ребята тренируются, какую дистанцию ​​и какой скорости они пробегают, как их сердца выдерживают нагрузки. Тот же Коноплянка, который практически не имел игровой практики, находится в хорошем физическом состоянии. У него тоже будет шанс проявить себя.

Для нас матч с Мальтой – важная игра в плане подготовки к поединку с Финляндией. Постараемся дать сыграть всем исполнителям.

Матч Украина - Мальта состоится 6 июня, начало - в 20.00 по московкому времени.