09:07 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Андре-Пьер Жиньяк: "Победа и три гола в матче против Италии - такое не каждому дано"

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Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк остался доволен победой над Италией в товарищеском матче (3:1). Однако он считает, что важнее добиться положительного результата в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии​, который пройдет 6 сентября.

– Это отличный камбэк, – цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Жиньяка. – Победа и три гола в матче против Италии – такое не каждому дано. Но самое главное – выиграть во вторник в Белоруссии. Euro-2016 дал нам уверенность в своих силах.

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