Анатолий Байдачный: "Да не надо останавливать Месси! Пусть народ получит удовольствие!"

Бывший нападающий сборной СССР, тренер Анатолий Байдачный выразил надежду, что Россия покажет яркий футбол в контрольном матче с аргентинцами. Специалист выразил мнение, что россиянам не стоит пытаться остановить лидера атак соперника Лионеля Месси.

- Сегодня - праздник. Открывается новый стадион. "Лужники"! И я даже не думаю о результате, - сказал Байдачный. - Хочу, чтобы обе команды показали яркий футбол и доставили удовольствие болельщикам. Не хочется увидеть нудную игру с оглядкой на ворота. Об очках подумаем позже. Они будут нужны чуть потом. Здорово, что встречаемся с одной из лучших сборных мира.

- А аргентинцы будут выкладываться на 100 процентов?

- Это вопрос не ко мне, а к их тренеру. Но, думаю, как профессионалы они должны выйти и не ударить в грязь лицом. А зачем тогда ехали? Мне кажется, сыграют чуть ли не в полную силу.

- Как остановить Месси?

- Да не надо его останавливать! Пусть играет, а народ получит удовольствие от его игры. Нам просто нужно навязать какие-то свои контраргументы. А если думать прежде всего о о том, как остановить Месси, то начнем еще фолить и, не дай бог, травму нанесем. Неправильно это.

- На кого из игроков нашей сборной возлагаете наибольшие надежды?

- Наверное, нельзя сказать, что сейчас в сборной России есть звезды. Вызваны добротные футболисты среднего европейского уровня. Мне кажется, команда Черчесова чем-то напоминает Швецию. Там тоже нет суперзвезд, но скандинавы обыграли Италию. Мне бы хотелось сегодня увидеть коллектив, сплоченный одной идеей и игровой философией. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.