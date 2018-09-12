Американец Миязга высмеял рост мексиканца Лайнеса

Защитник "Челси" Мэтт Миязга, выступающий на правах аренды в "Нанте", высмеял низкий рост форвада "Америки" Диего Лайнеса.

Во время товарищеского матча между сборными США и Мексики между игроками произошла стычка. Мексиканец начал высказывать свое недовольство, а американец в ответ продемонстрировал разницу в росте между игроками: Миязга - 193 см, Лайнес - 167.

Футболисты и арбитр встречи попытались разнять игроков, но даже на расстоянии защитник продолжал высмеивать соперника, приседая и прикладывая ладонь ко лбу, как бы высматривая его в толпе.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу США.