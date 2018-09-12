Американец Миязга высмеял рост мексиканца Лайнеса

Защитник "Челси" Мэтт Миязга, выступающий на правах аренды в "Нанте", высмеял низкий рост форвада "Америки" Диего Лайнеса.
Во время товарищеского матча между сборными США и Мексики между игроками произошла стычка. Мексиканец начал высказывать свое недовольство, а американец в ответ продемонстрировал разницу в росте между игроками: Миязга - 193 см, Лайнес - 167.
Футболисты и арбитр встречи попытались разнять игроков, но даже на расстоянии защитник продолжал высмеивать соперника, приседая и прикладывая ладонь ко лбу, как бы высматривая его в толпе.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу США.
Lors du match USA- Mexique, Matt Miazga s’est ouvertement moqué de la taille de Diego Lainez après une altercation... 😳– La Minute Football ⭐️⭐️ (@laminfootball) 12 сентября 2018 г.
Pas très sympa de la part de l’américain ☹️ #USAMEX pic.twitter.com/tJrWR26QP4