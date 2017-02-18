Алексей Миранчук: "Лавесси и Эрнанес уже не те"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после товарищеского матча с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:0) выразил мнение, что звездные игроки китайской команды Эсекиэль Лавесси и Эрнанес уже не такие, как были раньше, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также 21-летнему россиянину приятно, что он стал автором победного гола.

- Забить приятно, но это только сборы, - признался Миранчук. - Важнее, чтобы потом все залетало.

- Как вам игралось против звезд "Хэбэя"?

- Видно, что Лавесси и Эрнанес играют не так, как прежде. Уже не те. Но все равно приятно выйти на поле против таких звезд и победить.

- Сами согласились бы уехать в Китай?

- Туда приглашают игроков, которые уже сделали себе имя. Так что есть к чему стремиться.