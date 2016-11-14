21:54 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Александр Зинченко: "Сборная Украины решит задачу тогда, когда выйдет на ЧМ-2018"

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в интервью terrikon.com подчеркнул, что команда настраивается на каждый матч. Завтра украинцы проведут товарищеский матч с сербами.

- Каков настрой? Есть ощущения, что помежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?

- Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на чемпионат мира. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.

- Уже знаете, сыграете вы или нет?

- Пока нет. Узнаем только завтра.

- Как готовитесь к сербам?

- Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.

- Были раньше на ОСК "Металлист"?

- Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.

Дополнительная информация

http://terrikon.com/posts/261231

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