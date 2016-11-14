Александр Зинченко: "Сборная Украины решит задачу тогда, когда выйдет на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в интервью terrikon.com подчеркнул, что команда настраивается на каждый матч. Завтра украинцы проведут товарищеский матч с сербами.

- Каков настрой? Есть ощущения, что помежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?

- Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на чемпионат мира. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.

- Уже знаете, сыграете вы или нет?

- Пока нет. Узнаем только завтра.

- Как готовитесь к сербам?

- Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.

- Были раньше на ОСК "Металлист"?

- Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.