Александр Зинченко: "Сборная Украины решит задачу тогда, когда выйдет на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в интервью terrikon.com подчеркнул, что команда настраивается на каждый матч. Завтра украинцы проведут товарищеский матч с сербами.
- Каков настрой? Есть ощущения, что помежуточную задачу решили, а теперь товарищеская игра?
- Задачу мы решим тогда, когда мы выйдем на чемпионат мира. На любую игру надо настраиваться с полной ответственностью и концентрацией.
- Уже знаете, сыграете вы или нет?
- Пока нет. Узнаем только завтра.
- Как готовитесь к сербам?
- Готовимся как к серьезной игре. Надеемся, что Харьков нас тепло примет.
- Были раньше на ОСК "Металлист"?
- Нет. Ни разу. Наслышан о сумасшедшей поддержке.