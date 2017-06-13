Александр Самедов: "В таких матчах, как с Чили, понимаешь, на что ты способен"

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что команда приобрела полезный опыт в товарищеском матче со сборной Чили (1:1). По его словам, в таких играх можно понять, на что ты способен.

— Здорово играть с соперниками уровня Чили, – приводят "Известия" слова Самедова. – Именно в таких матчах и понимаешь, на что ты способен. Мы не так часто встречаемся с южноамериканскими сборными, поэтому это был полезный опыт. Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику.