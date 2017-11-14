Александр Самедов: "Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно, но как это сделать?"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал, в чем смысл товарищеского матча со сборной Испании. По словам хавбека, который восстанавливается после травмы, у соперника можно многому научиться.

– Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно. Другое дело – как это воплотить в жизнь, – отметил Самедов в программе "Все на футбол". – С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.