Александр Ляказетт: "Это был мой лучший матч за сборную Франции"

Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт после ничьей с Германией в товарищеском матче (2:2) назвал эту встречу лучшей в составе национальной команды. Также он надеется, что дубль в ворота немцев поможет ему попасть на чемпионат мира-2018.

– Лично для меня это был прекрасный вечер, но я бы предпочел уйти с поля с победой, – цитирует L'Equipe Ляказетта. – Пожалуй, это был мой лучший матч за сборную Франции на данный момент. Тренер сказал мне, что это хорошо. Перед моим выходом на поле он сделал небольшую шутку, которая останется между нами, а после игры поздравил меня. Это обнадеживает.

– Каково было играть с Кильяном Мбаппе и Энтони Марсьялем?

– Очень хорошо, как и на тренировке. Мы хорошо ладим, они качественные игроки, а с такими легко ладить. Специальных инструкций не было.

- Как вы думаете, набрали ли вы баллы перед чемпионатом мира-2018?

- Это одна из первых игр, в которой я действительно был сосредоточен на атке, что является моей работой. Конечно, это хорошо. Кроме того, у сборной Франции еще не скоро будут следующие матчи. Я оставил хорошие воспоминания о себе.

Трансляция матча Германия – Франция