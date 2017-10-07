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20:06 | Футбол — Товарищеские матчи

Александр Кокорин: "Счет 2:0 был бы оптимальным"

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Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча против Кореи (4:2) в интервью "СЭ" отметил, что рад провести полную встречи за национальную команду. Форвард также добавил, что итоговый счет не по игре.

 
Сегодня. Москва. Россия - Корея - 4:2. Александр КОКОРИН и Федор СМОЛОВ.Активность Кокорина, напор Смолова и два автогола. Как Россия победила Корею

– Как игралось в связке со Смоловым?

– Хорошо. Мы выполнили за матч много черновой работы: опускались, оборонялись, по возможности пытались атаковать. Вроде неплохо, но есть, над чем работать.

– Черчесов очень эмоционально отреагировал на два пропущенных мяча. Это перенеслось в раздевалку?

– Он использовал весь азарт, который был во время матча. Конечно, счет 4:0 был бы намного приятнее. Хоть, может и не по игре.

– А 4:2 – по игре?

– 2:0 было бы лучше всего.

– Расстроились, что не удалось забить самому?

– Сегодня больше рад, что провел за сборную полный матч. Давно не играл. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 
Трансляция матча Россия - Корея

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Фактически счет 2:2. Забитые автоголы - везение, а не мастерство!

20:11