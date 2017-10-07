Александр Кокорин: "Расстроились, что пропустили в концовке"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча против Кореи (4:2) отметил, что автоголы сломали сопернику игру. Форвард также добавил, что его команда расстроилась двум пропущенным мячам в концовке встречи.

– У меня осталось хорошее впечатление от матча. Соперник оказался настырным. Рады, что мы забили много мячей и немного расстроились, что пропустили в конце матча ненужные мячи, – сказал Кокорин.

– Почему пропустили в концовке? Расслабились?

– Да, наверное, немного расслабились, но и голы у корейцев получились хорошие. Первый – упустили в штрафной, а второй за спину пустили.

– Как команда отнеслась к автоголам соперника?

– Давно такого не было. Не могу такого припомнить. Эти мячи пошли нам только на руку, а корейцам это сломало всю игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Корея