Александр Ерохин: "Ничьей нельзя быть довольным"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после товарищеского матча с Бельгией (3:3) признался, что нельзя быть довольным ничьей. Также он отметил, что необходимо провести работу над ошибками, которые привели к двум пропущенным голам в конце первого тайма.

- Ничьей нельзя быть довольным, - отметил Ерохин во флеш-интервью. – Конечно, по такой игре, когда проигрывали 1:3, сыграть 3:3 – это хорошо. Хорошо, что смогли вернуться в игру и добыть ничью. Второй тайм провели лучше первого – прибавили в скорости, начали более грамотно позиционно обороняться и поэтому стало возникать больше атак, моментов.

Тяжело сказать, почему в конце первой половины пропустили два гола. Наверное, какие-то ошибки позиционного плана, будем разбирать, чтобы не допустить в будущем. Что говорил тренер в перерыве? Нужно выйти, постараться переломить ход игры, показать характер.

Нас очень хорошо поддерживали сегодня, весь второй тайм гнали вперед, поэтому нам нельзя было ударить в грязь лицом. Арена в Сочи понравилась, газон – один из лучших в стране.