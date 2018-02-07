Александр Ерохин: "Мой гол получился спонтанным - отскок, подбор, ударил и забил"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после товарищеского матча против "Црвены Звезды" (1:0) отметил в интервью клубной пресс-службе, что у сине-бело-голубых проходили комбинации, которые наигрывались на сборах. Отметим, что Ерохин стал автором единственного гола в этой встрече.

- Ваш гол – это результат отрепетированных на тренировке действий или все спонтанно получилось?

- Я думаю, что спонтанно, потому что был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил.

- В целом если говорить о матче, то все ли получилось из того, что планировали, и из того, что просил сделать Манчини?

- В принципе, получались какие-то моменты, которые мы наигрываем, но мы играем под нагрузками – это чувствуется чуть-чуть. Я думаю, что сейчас ближе к официальному матчу будет немного отпускать, чтобы команда становилась более свежей.

- Со стороны казалось, что было очень много грубости на поле. Так ли это? И если да, то с чего все началось?

- Просто никто не хотел уступать. Во втором тайме градус повысился, небольшие стыки какие-то, но ничего -все спокойно и обошлось без драк.

- Вы сказали про нагрузки. 90 минут уже готовы играть?

- Играем. Поэтому готовы.

- Манчини сказал, что матч проходил в условиях, максимально приближенных к боевым. Почувствовали это?

- Ну да, потому что "Црвена Звезда" – серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили от этой игры то, что хотели.