Александр Алаев: "Аргентина сыграет в России против одной из ведущих европейских команд"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" заявил, что сборная Аргентины рассматривает возможность сыграть в России товарищеский матч с европейской командой. По его словам, игра может состояться на юге.

– По информации "СЭ" в ноябре в России состоится еще одна статусная товарищеская игра, но с участием других сборных.

– Это так. Сборная Аргентины рассматривает вариант проведения в нашей стране игры против одной из ведущих европейских команд. Очень приятно, что топовые сборные изъявляют желание проводить матчи в России. Мы сделаем все, чтобы организовать такую игру и помочь всем, чем сможем.

– Где теоретически это может состояться?

– Логично, что в ноябре – где-то на юге.

– "Фишт"? Или это может быть и "Арена Краснодар", которая не принимает ЧМ-2018?

– Возможно, ваши предположения обоснованны. На юге страны немало подходящих мест. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева