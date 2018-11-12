Алекс Сандру и Ренату Аугусту заменят Марселу и Коутинью в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите произвел два изменения в составе команды на товарищеские матчи с Уругваем и Камеруном. Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру и полузащитник "Бэйцзин Гоань" Ренату Аугусту заменили травмированных Марселу ("Реал") и Филиппе Коутинью ("Барселона"). Оба игрока не успеют восстановиться после повреждений.

Кроме того, существует возможность замены хавбека "Реала" Каземиру​.

С Уругваем Бразилия встретится 16 ноября, с Камеруном – 20 ноября. Обе встречи пройдут в Англии – в Лондоне и Милтон Кейнсе.