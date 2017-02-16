Алан Дзагоев: "Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает заслуженной победу над "Картахеной" в товарищеском матче (2:1). Автором одного из голов стал 26-летний россиянин.

– Имеют ли значение результаты товарищеских матчей? Для хорошего настроения победа не помешает, – цитирует Bobsoccer Дзагоева. – Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы ещё больше прессинговали, преимущество стало очень солидным. "Картахена" – неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать.

Рад отличиться, тем более довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет еще лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона. По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния еще надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении.