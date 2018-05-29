Алаба занимался в общей группе сборной Австрии перед игрой с Россией

Защитник сборной Австрии Давид Алаба тренируется в общей группе накануне товарищеского матча с Россией, сообщает ТАСС. Футболист проводит большинство упражнений в общей группе и пропустил только бег с рывками. Все остальные игроки тренируются в полном объеме.

Ранее главный тренер сборной Австрии Франко Фода сообщил, что Алаба пропустил две тренировки из-за травмы и его участие в матче с командой России будет решаться в среду.

Матч Австрия - Россия состоится в Инсбруке 30 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.